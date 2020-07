Le tribunal de Pikine paralysé

Par ces temps, avoir un certificat de nationalité ou un autre document au tribunal de Pikine relève d'un véritable parcours du combattant. Selon L'AS qui donne l'information, la grève des travailleurs de la justice affiliés au Sytjust a tout chamboulé.





Ce qui fait que beaucoup de gens rencontrés, hier, au tribunal de Pikine étaient obligés de rebrousser chemin. Et, face à ce préjudice, les populations appellent au dialogue entre le ministre de la Justice, Me Malick Sall, et les grévistes du Sytjust.