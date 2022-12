Les lourdes charges contre le tueur du Marché central de Mbour

Aly Kouyaté, qui a tué deux personnes et blessé trois autres samedi dernier lors du braquage manqué au Marché central de Mbour, a été déféré au parquet de la localité hier, mercredi. De lourdes charges pèsent sur ses épaules.



En effet, renseigne Libération, Aly Kouyaté est poursuivi pour double assassinat, vols en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de locomotion, coups et blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu, mais aussi blanchiment de capitaux.



Le journal informe qu’en plus du principal mis en cause, neuf autres suspects ont été arrêtés et déférés. Parmi ces derniers, le frère du tueur du Marché central de Mbour, A. Kouyaté.