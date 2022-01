Les victimes d’Hissène Habré feront face à la presse, ce lundi

Les victimes de Hissene Habre en conférence de presse, ce lundi 3 janvier

Suite et pas fin pour les victimes de l’ancien président Tchadien, Hissène Habré, décédé depuis quelques mois à Dakar. Le collectif des victimes de Hissène Habré organise, ce lundi 3 janvier 2022 à Dakar, une conférence de presse pour rappeler à l’Union Africaine, dont la présidence sera assurée par le Président Macky Sall en 2022, les indemnités dues aux victimes.





En effet, rappelle le communiqué signé par des organisations de Droits d’hommistes, « le 30 mai 2016, à l’issue d’un procès à Dakar qui a fait l’honneur du Sénégal et de l’Afrique, l’ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture, ainsi que pour des faits de violences sexuelles et de viol, par les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.