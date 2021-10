Levée de l’immunité parlementaire : Mamadou Sall et Boubacar Biaye à l’écoute de l’Assemblée nationale

Les députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye sont à l’écoute de l’Assemblée nationale. La procédure pour la levée de leur immunité parlementaire est enclenchée. Une commission ad hoc sera mise en place, en vue de leur audition.



En effet, les travaux ont démarré à l’hémicycle par la Commission des lois aux fins d’entendre les députés incriminés dans le cadre de l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas.



Selon la Rfm, la suite devrait être connue aujourd’hui lundi 18 octobre, à l’issue de la réunion du bureau de l’Assemblée nationale convoqué par Moustapha Niasse.



Car, après cette audition, le rapporteur et le président vont se présenter à la plénière. L’ultime étape pour rendre compte. C’est alors que les députés vont décider, sur la base du compte-rendu, de lever ou de rejeter la demande de levée de l’immunité parlementaire des deux députés cités.