Litige foncier : Le feu couve (encore) à Djidah Thiaroye Kaw

Au fur et à mesure que l’on s’approche des élections locales, les relations deviennent tendues entre les différents acteurs politiques dans la banlieue. Selon L’As, à Djidah Thiaroye Kaw, le camp du maire libéral Cheikh Dieng et ses adversaires se livrent une guerre sans merci. Il arrive même qu’ils soldent leurs divergences devant la justice.Un jeune du nom de Michel Sylva, membre de la Coalition «Jarin Sama Reew» de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances Moussa Touré, a porté plainte contre l’un des adjoints au maire de la localité, en la personne de Diang Coulibaly, par ailleurs beau-frère du maire. Une situation née, d’après toujours le journal, d’une affaire foncière.