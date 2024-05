Loi sur la protection des lanceurs d’alerte : La forte annonce du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé, ce vendredi, que le gouvernement est très en avance dans la rédaction du texte portant sur les lanceurs d’alerte. « On est très en avance, on a beaucoup travaillé sur ce texte portant sur les lanceurs d’alerte et évidemment chaque chose en son temps, mais je peux vous assurer que nous avons déjà rédigé un texte dans ce sens qui sera soumis à l’appréciation du Président de la République qui décidera de la suite à lui accorder », a-t-il indiqué dans un entretien avec l’APS.