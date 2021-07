Louga - Vol en réunion avec usage d’armes et de véhicules : Mamadou Sow relaxé au bénéfice du doute

Vol en réunion, bénéfice du doute

Dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai 2019 aux environs de 3 heures du matin, le commerçant grossiste Cheikh Mboup habitant le village de Keur Modou Khery Mboup, situé à 7 km de Louga, a été victime d’un braquage suivi d’agressions physiques violentes et de vols commis par une bande de malfaiteurs encagoulés et lourdement armés. Les malfrats avaient réussi à emporter avec eux, une somme d’argent de plus de 500 mille francs Cfa, des bijoux de valeur et un véhicule 4X4. La victime âgée de plus de 60 ans est un commerçant grossiste établi au marché police de Louga. Elle s’en est sortie avec une fracture à la main droite et une blessure ouverte à la tête.





Après leur forfait, les malfrats avaient disparu dans la nature. L’enquête ouverte par la police avait permis aux limiers de mettre la main sur un suspect du nom de Mamadou Sow quelques jours plus tard .Ce dernier avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Louga. Attrait à la barre ce lundi, le prévenu a nié les faits pour lesquels il est poursuivi. Les témoins n’ont pas été en mesure de donner des indications précises sur les assaillants qui étaient cette nuit-là, tous encagoulés.