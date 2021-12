Maitre El Hadj Diouf : « Adji Sarr et Sonko seront entendus, les tests ADN rendus publics, le procès va se tenir en 2022 »

Le Proces Adji Sarr Sonko va se tenir en 2022

Selon l’avocat de la jeune masseuse Adji Sarr, le procès tant attendu par les Sénégalais se tiendra en 2022, parce que tous les éléments sont maintenant réunis. Maitre El Hadj Diouf de préciser que le nouveau Doyen des juges, après avoir pris connaissance du dossier, va entendre Ousmane Sonko comme l’avait fait le défunt juge Samba Sall qui avait auditionné Adji Sarr durant 5 h.