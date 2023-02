Mame Mbaye Niang au juge : "Je suis venu parce que..."

Mame Mbaye Niang au Tribunal

Mame Mbaye Niang a manifesté sa déception devant le juge du tribunal de grande instance de Dakar. "Si je suis venu, c'est par respect pour la justice. Tel a été ma démarche depuis le début. Quand je me suis senti diffamé, j'ai saisi la justice pour qu'elle situe la vérité dans cette affaire qui m'oppose à un autre citoyen", a-t-il dit.





Le ministre du Tourisme affirme ne pas être un expert du droit, mais comprend parfaitement que "quand on a le courage de diffamer quelqu'un, on doit avoir le courage de venir l'affronter au tribunal et donner, montrer ses preuves".