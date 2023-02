Mbour : Le prisonnier s'évade, devient taximan, se marie et…

Le prisonnier s'évade, devient taximan, se marie et…

M. Guèye, 26 ans, a été arrêté en 2020 pour des faits d'association de malfaiteurs et de vol de bétail. Il sera jugé et condamné à deux ans d'emprisonnement ferme. Après sept mois en détention, il profite d'une mutinerie qui a éclaté le 5 mars 2021 à la Maison d'arrêt de Mbour pour prendre la poudre d'escampette.





"J'étais à l'infirmerie. J'avais une plaie au pied. Ce jour-là, j'ai entendu des cris dans la cour de la prison. Je suis sorti pour m'enquérir de la situation et j'ai vu que les prisonniers étaient en train de se battre avec les gardes pénitentiaires. La porte était grande ouverte, j'ai vu des détenus qui fuyaient. J'en ai profité pour partir", explique M. Guèye.





En effet, ce jour-là, 23 détenus s'étaient évadés. M. Guèye, lui, s'enfuit à Dakar. Il y est resté un bon bout de temps avant de revenir à Mbour. Sa peine devait expirer en novembre 2022, mais il a eu la malheureuse idée de s'évader. D'ailleurs, ses co-inculpés ont été libérés.





Entretemps, il a refait sa vie, s'est acheté une voiture et est devenu un taximan. Mieux, il va même se marier.





Mais le 6 février dernier, alors qu'il était en train de faire la vidange de son taxi, dans une station-service en ville, il a été reconnu par les gardes de la maison d'arrêt. Il est ainsi de nouveau arrêté.





Le procureur Djité a requis une peine de deux ans ferme contre le fugitif. Une peine sévère, selon Me Abdoulaye Tall, son avocat. "Il avait acheté une voiture et était rentré dans la normalité. Il s'est marié et il attend un enfant. Je prie Monsieur le Juge de lui faire une application extrêmement humanitaire de la loi".





À sa suite, son confrère Me Mouhamed Fadel Fall a supplié le tribunal de bien faire preuve de compréhension et d'indulgence. "L'occasion fait le larron. Il a eu une marge très petite de réflexion. C'est un fait spontané, pas une évasion planifiée", a défendu Me Fadel Fall.