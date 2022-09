Me Khoureychi Ba : "Le mandat de député de Barth est en péril"

Barthélémy Dias va-t-il devoir mettre un terme à son mandat de député prématurément ? C'est le risque qu'il encourt, selon l'un de ses avocats.



«Le maire ne peut plus subir une procédure de révocation. Mais cette condamnation met en péril son mandat de député Nous allons continuer la lutte. Et je vous dis que nous allons nous pourvoir en cassation. Parce que c’est une décision qui mérite un pourvoi. L’aspect relatif à la question du maire est déjà évacué. », a déclaré Me Khoureychi Ba.