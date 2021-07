[Vidéo] Me Malick Sall sur l’affaire Adji Sarr-Sonko: «Il y a quand même un PV qui fait qu’on peut nier le viol»

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, s’est prononcé sur l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko sur la 2STV, lit-on sur Walfnet. Le garde des Sceaux a justifié le fait qu’il n’y ait pas eu de mandat de dépôt.



«Vouloir mettre le mandat de dépôt aurait été inconvenant. Parce que tout simplement, dans les cas comme ça, le juge a besoin d’enquêtes, de procéder à des expertises, d’interroger des gens. Rien ne justifie, dans ces cas, que la personne soit placée sous mandat de dépôt», explique t-il.



Parlant de l’inculpation, Malick Sall estime que lorsque le juge a été saisi, il a inculpé le mis en cause. «Il était obligé d’inculper, parce qu’il y a quand même un PV qui fait qu’on peut nier le viol. On peut discuter, mais la relation est claire, il y a des éléments qui ont permis au juge d’inculper. Mais normalement, s’agissant d’une personne majeure - la victime étant majeure - si elle dit quelque chose, l’autre a le droit de contester» .



Malick Sall a, par ailleurs, annoncé que «la Chancellerie ou l’Exécutif ne fera rien pour empêcher ou pour bloquer ce dossier».