Me Moussa Sarr : "Guy Marius Sagna a été arrêté sur la base de faits imaginaires"

Me Moussa Sarr, avocat Guy Marius Sagna

Poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et acte de nature à troubler l'ordre public, Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier.





Pour son avocat, Me Moussa Sarr, Guy Marius Sagna a été enlevé et son arrestation est arbitraire. La robe noire parle de fait imaginaire contre son client.