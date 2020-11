Meurtre de Khady Sèye à Touba : Cheikhouna Diop, 33 ans, écope de la perpétuité

La réclusion criminelle à perpétuité : c’est le verdict rendu ce lundi contre le jeune Cheikhouna Diop dont l’affaire a été la première affaire au rôle de la deuxième session de la Chambre criminelle qui s’est ouverte aujourd’hui à Diourbel. Après trois heures de procès, l'homme de 33 ans a été reconnu coupable de l’assassinat de feue Khady Sèye, une mère de deux fillettes âgées de deux et cinq ans.L'affaire avait défrayé la chronique en 2019. Les faits se sont déroulés au sous-quartier Beugue Bamba à Touba Darou Khoudoss le samedi 02 novembre de l’année dernière. Ce fameux jour, Cheikhouna s’était introduit dans la chambre de sa victime, après le départ de son mari au travail, pour lui asséner au moins huit coups d’un couteau qu’il avait pris dans la cuisine.Même très gravement blessée, Khady avait réussi à trouver refuge chez ses voisins, portant sa plus petite fille dans les bras. Mais à peine le seuil de la maison des voisins franchi, elle s’est affalée et la mort intervient avant même qu’on ne lui porte secours.Devant la barre ce matin, l’assassin, qui passe pour un psychopathe, n’a pas montré une seule once de regret. Au contraire, il a affiché des signes de sadisme indiquant qu’il ne regrettait rien et que si c’était à refaire il allait recommencer.Invoquant la légitime défense, Cheikhouna a tenté de jeter le discrédit sur sa victime, l’accusant de nourrir des sentiments à son égard. Puis, il a expliqué que c’est elle qui s’est jetée sur lui avec le couteau qu’il a retourné contre elle pour se défendre. Pour le motif de sa présence dans la chambre, il a déclaré que c’était pour rendre à la victime les 500 Cfa qu’elle lui avait prêtés.La partie civile, représentée par Me Assane Dioma Ndiaye, a sollicité vingt millions Cfa de dommages et intérêts après que le procureur a requis la perpétuité contre Cheikhouna Diop dont les arguments de son conseil, Me Serigne Diongue, n’ont pas convaincu le Président Papa Mohamed Diop et ses accesseurs qui ont suivi le ministère public dans son réquisitoire.