Mort de Idrissa Karamo Goudiaby : Le procureur de Ziguinchor favorable à une contre-expertise

C'est au cours de sa déclaration sur le chavirement de la pirogue à Kafountine que le procureur de Ziguinchor Pape Ismaela Diallo a profité de l'occasion pour parler de cette actualité judiciaire brûlante. La mort de deux manifestants, Idrissa Karamo Goudiaby et Alexis Diatta, lors des événements tragiques du 17 juin dernier, le premier à Ziguinchor, le second à Bignona. Le procureur donne l'assurance aux familles que l'enquête judiciaire a été ouverte immédiatement après ces événements qu'il a qualifiés de malheureux, et de cas de meurtre.



" Dès la survenue de ces événements malheureux, une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte dans ces deux cas de meurtres avérées et ces dossiers sont pris en charge avec le sérieux qui sied. Nous en voulons pour preuve, l'audition de certains témoins déjà réalisée et celle des parties civiles effectuée aujourd'hui même en présence de leurs conseils", pour reprendre ses mots.





Par conséquent, le procureur annonce que plusieurs autres actes d'enquête sont envisagés et vont être posés très prochainement pour situer les responsabilités de quelque bord qu'elles soient, insiste-t-il, et rendre justice aux victimes.





En ce qui concerne la contre expertise demandée par les familles, surtout la famille de Idrissa Karamo Goudiaby, dont nous avons confirmation que la dépouille mortelle est toujours à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, le maitre des poursuites a tenu d'abord à apporter des éclairages sur ce fait. Il n'a pas été question de rétention de dépouilles mortelles, ce sont les familles des victimes qui ont sollicité la pratique d'une contre-expertise. Une demande de contre-expertise qui va être accueillie favorablement, affirme le procureur. Pape Ismaela Diallo dit être et rester dans les dispositions de mener une enquête impartiale et transparente à tout point de vue, avec les agents judiciaires en charge de cette enquête.