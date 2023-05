Nuit du 2 février : Ndeye Khady Ndiaye raconte sa version des faits et disculpe Ousmane Sonko

La date du 2 février est souvent revenue dans l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. On peut considérer que c’est le jour où tout à basculé. Selon Adji Sarr, ce jour-là, elle avait été violée par le leader de Pastef. Une déclaration que Ndeye Khady Ndiaye a nié en bloc.



« Le 31 décembre j’étais à l’hôpital, a narré Ndèye Khady Ndiaye. J’avais demandé à Adji de rentrer. Elle a refusé sous prétexte qu’elle n’avait nulle part où aller. Elle m’avait dit qu’elle allait appeler une de ses amies du nom de Maman Ba pour qu’elle vienne lui tenir compagnie. C’est alors qu’on s’est parlé et qu’on est tombé d’accord. Pendant un mois, je suis restée à l’hôpital. A mon retour, mon mari m’a dit qu’il avait vu Sidy Ahmed Mbaye tourner autour de la maison ».



Le même jour, raconte toujours Ndeye Khady Ndiaye, « Maman Ba a surpris Adji en train de parler au téléphone en disant que le gars (Ousmane Sonko) était dans la cabine mais qu’il ne va pas durer car il a choisi un massage 4 mains ».



« Par la suite, ce même jour, Mama Ba m’a dit que lorsque Adji est sorti de la cabine en chantonnant, son téléphone a sonné. Au bout du fil, la personne lui a demandé si elle avait obtenu ce qu’on lui avait demandé d’obtenir. La même personne lui a demandé si Ousmane Sonko avait éjaculé », ajoute-t-elle



Finalement, Ndeye Khady Ndiaye lave à grande eau Ousmane Sonko. « Le jour où le capitaine Touré m’a appelé pour me parler de la plainte, j’ai appelé toutes les filles qui avaient déjà massé Ousmane Sonko. Ces dernières m’ont affirmé qu’elles n’avaient jamais observé un comportement suspect chez Sonko ».



S’agissant du viol, Ndeye Khady Ndiaye déclare que Adji Sarr ne lui avait jamais dit qu’elle subissait un viol.