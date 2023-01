Ordre des experts du Sénégal : Le ministre de la Justice veut une révision des conditions d’accès

Il y a quelques années, l’Ordre national des experts comptables agréés du Sénégal (Onecca) avait traîné en justice le Dg d’un cabinet à qui il reprochait l’exercice illégal d’une fonction réglementée. Une affaire qui a poussé des Sénégalais à s’interroger sur le statut d’expert au Sénégal.





C’est, sans doute, ce qui a poussé le ministre de la Justice à vouloir soumettre des propositions de modification régissant la profession d'expert à l’Ordre national des experts du Sénégal (Ones). Ce dernier était en Assemblée générale ordinaire, ce jeudi, à Dakar.





‘’S’agissant de la création de deux nouvelles sections, Énergie, Pétrole et Gaz, et Numérique, je marque d’ores et déjà mon accord de principe et j’engage l’ordre à me faire des propositions de modification des textes régissant la profession relativement à ces points et sur toute autre question de nature à assurer à la profession d’expert un meilleur devenir’’, a fait savoir Ismaïla Madior Fall.