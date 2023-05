Ousmane Sonko -Mame Mbaye Niang : les plaidoiries ont démarré









Les débats de l'affaire Ousmane Sonko - Mame Mbaye Niang ont repris à la Cour d'appel de Dakar. Les plaidoiries ont démarré.









Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le procès en appel se tient lundi. Son éligibilité pour la présidentielle de 2024 pourrait être remise en cause par une condamnation plus lourde en deuxième instance.