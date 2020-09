Papa Massata Diack : ‘'Il y a du racisme dans cette histoire de l’Iaaf’’

En plus de sa peine de 5 ans de prison et d'une amende d'un million d'euro, la justice française a condamné Papa Massata Diack à ne plus exercer dans le sport pendant dix ans. Une décision qui a provoqué l’ire du fils de l’ancien président de l’Iaaf, Lamine Diack.







‘’Mais ils se prennent pour qui ? Il faut le dire : ils se foutent de la gueule des gens. Ils peuvent décider du sort des individus ? Ça c’est une atteinte à mes droits humains. C’est peut être d'autres motivations et je n'ai plus peur de dire qu'il y a du racisme dans cette histoire. Il y a une volonté de faire de la morale parce que ce n'est pas du droit’’ a déclaré l’ancien consultant en marketing de l'Iaaf lors d'une conférence de presse, ce lundi.