Pape Ale Niang : « Pourquoi je ne recevrai plus de visiteurs… »

Pape Ale Niang décide de ne plus recevoir de visite

Emprisonné à la prison de Sébikotane, depuis presque un mois, le journaliste Pape Alé Niang a décidé de ne plus recevoir de visite, demain, jeudi. Dans une note exploitée par Seneweb, ce mercredi 07 décembre, Pape Alé Niang, qui a entamé une grève de la faim depuis quelques jours, évoque des raisons liées à la dégradation de sa santé.