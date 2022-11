Pape Alé Niang placé en garde à vue

L'étau se resserre autour de Pape Alé Niang ! Suite à son arrestation suivie de son interrogatoire , le journaliste d'investigations, par ailleurs administrateur du site Dakarmatin, vient d'être placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar, selon des sources de Seneweb.