Paralysie de la Justice : Souleymane Téliko demande la prise en charge des revendications du Sytjust

Le président de l’Union des magistrats du Sénégal et ancien secrétaire général des Cours d’appel de Dakar et de Kaolack, Souleymane Téliko regrette la grève, déclenchée, depuis quelques semaines par le Syndicat des travailleurs de la justice. Ce, pour exiger le respect des accords signés par le Gouvernement. A son avis, la Justice est paralysée par cette grève parce qu’il y a beaucoup d’audiences qui ne peuvent pas être tenues. Car, le Sytjust est une organisation très représentative. « Nous sommes en train de faire aussi des démarches pour que cette crise soit dépassée. Nous avons intérêt à ce que le service public de la Justice fonctionne dans la mesure du possible. J’invite les autorités à prendre en charge ces revendications du Sytjust », a-t-il souligné.