Parquet de Tambacounda : Le Procureur Issa Ndoye passe le témoin à Aliou Dia

Le Procureur Issa Ndoye passe le témoin à Aliou Dia

C'est fait! Le procureur Issa Ndoye a officiellement quitté le parquet de Tambacounda. Il a passé le témoin à Aliou Dia qui était délégué du procureur de Dakar. L'installation du nouveau parquetier de Tambacounda a été faite à l'occasion de la cérémonie de passation présidée par Soyoubou Sy, substitut du procureur général de la Cour d'appel de Tambacounda. Cérémonie tenue dans le bureau du parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda.





La tâche n'a pas du tout été facile pour l'ancien procureur de Tamba. A peine arrivé, le procureur Issa Ndoye s'est aussitôt attelé à mettre ses éléments dans de très bonnes conditions. Il a changé complètement la cave des détenus qu'il a entièrement réhabilitée et climatisée. Le poste de police a été également réhabilité et climatisé. Des toilettes ont été construites et équipées pour le personnel qui se partageait une seule toilette avec le public et même des détenus.