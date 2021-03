Plainte contre Prési Cissé et Cie : Dakaractu s’est finalement désisté

L’influenceur Prési Cissé et Cie placés en garde à vue à la Dic devraient bientôt rentrer chez eux. Du moins, sauf retournement de dernière minute de Dakaractu qui avait déposé une plainte contre 14 internautes pour commentaires à caractère injurieux sur un article consacré à une décision de justice concernant Semer Holding de Marcel Diagne.D’après Libération Online, Dakaractu se serait désisté et qu’en ce moment même, « son avocat, Me Mamadou Guèye Mbow, rédige la lettre dans ce sens qui sera incessamment déposée au parquet ». La lettre d’excuses de Marcel Diagne adressée au directeur de publication de Dakaractu, Serigne Diagne est sûrement passée par-là.