Plainte contre Thier et Dame Dieng de Léral : Kilifeu entendu actuellement à la DSC

Du nouveau dans l'affaire de la plainte déposée par Landing Mbissane Seck alias "Kilifeu" contre son ami Thierno Amadou Diallo dit "Thier" et Dame Dieng, le patron du site Léral, au niveau de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Les hommes du commissaire Aly Kandé ont a mis en branle la machine judiciaire.



En effet, le rappeur Kilifeu a été extrait, aujourd'hui, de sa cellule. Ainsi, l'activiste est en train d'être entendu dans les locaux de la Dsc, selon des informations exclusives de Seneweb.



"Dame Dieng de Léral risque d'être convoqué à la..."



L'artiste du groupe de rap Keur Gui devra, ainsi, confirmer sa plainte qui a été déposée le lundi 13 septembre dernier par ses avocats, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel.



Après la déposition du plaignant dans cette affaire, son codétenu Thier pourrait être cuisiné par les enquêteurs, ainsi que Dame Dieng de Léral, d'après nos sources.



Pour rappel, Thierno Amadou Diallo avait filmé Kilifeu à son insu et la fameuse vidéo avait été publiée par le site Leral. Éclaboussés par une présumée affaire d'escroquerie au visa et trafic de faux passeports, Kilifeu et Simon ont été arrêtés, par la suite, et placés sous mandat de dépôt.