Plainte de Fatoumata Ndiaye : Baye Niasse de "Fouta Tampi" libre

Après deux premières convocations, mardi et vendredi derniers, pour audition et confrontation des parties, Baye Niasse a été encore entendu, hier jeudi, par les enquêteurs de la Dic pour la 3e fois.



Après audition, il est rentré chez lui, informe Les Échos. Mais, pour autant, il ne s’est pas encore tiré d’affaire, car il reste à la disposition de la Dic.



À rappeler que la convocation de Baye Niasse fait suite à une plainte de Fatoumata Ndiaye, tête d’affiche du mouvement «Fouta Tampi» accusée d’avoir trahi le mouvement pour deux voitures et une maison.



Baye Niasse est poursuivi pour diffusion de fausse nouvelles et diffamation.