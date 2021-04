Plus de 30 000 dossiers traités par les maisons de justice

Entre 2006 et 2020, plus de 30 000 dossiers de médiation ont été traités par les maisons de justice, d’après les statistiques fournies par le directeur de la justice de proximité et de promotion de l’accès au droit au ministère de la Justice, Mademba Gueye. S’exprimant à l’occasion de l’inauguration, ce samedi, 10 avril 2021, de la nouvelle maison de Justice de Diamaguene Sicap Mbao, en banlieue dakaroise, il a estimé les recettes à plus de deux milliards F CFA.A travers le territoire national, il existe une trentaine de maisons de justice.L’édile de la commune, Coumba Ndoffène Fall, a rappelé qu’elles sont chargées de "rendre la Justice plus accessible aux justiciables". En plus "d’essayer de créer un cadre d’échanges, permettant aux populations de pouvoir, au moindre coût et avec un gain de temps, de s’attacher les services de la Justice".