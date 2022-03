Poursuivi pour une affaire de 65 millions, Thierno Diagne déféré au parquet de Mbour

Seneweb en sait un peu plus sur l'affaire qui a valu au maire de Sindia, Thierno Diagne, d'être en garde à vue depuis hier soir.



Le maire est arrêté pour faux et usage de faux dans un document administratif et pour escroquerie foncière sur un montant de 65 millions.



Le plaignant serait un ressortissant français du nom de Thierry Manzano.