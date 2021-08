Présidence de L’UMS :Les juges Abdou khadir Diop et Ousmane Chimère Diouf candidats à la succession de Souleymane Teliko

Abdou Khadir Diop

Entre Abdou khadir Diop, président du Tribunal de grande instance de Saint-Louis et Secrétaire général du bureau sortant et Ousmane Chimère Diouf, président de la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar, qui sera le prochain le nouveau président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) ? Les deux magistrats sont les deux candidats à la succession de Souleymane Téliko. En fait, après deux mandats de deux ans non renouvelables, M. Téliko, président sortant, va passer le témoin. Compte tenu de la pandémie de la Covid-19, l’assemblée générale ne se tiendra pas à Saly Portudal, comme cela se fait depuis des années mais plutôt à Dakar. « C’est pour respecter la mesure d’interdiction des rassemblements afin d’éviter les risques de contamination au virus », explique un membre du bureau sortant. Ainsi, l’élection sera organisée dans les différents ressorts de juridiction avec l’installation de bureaux régionaux à Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès et Dakar. La capitale va abriter le bureau national chargé de proclamer les résultats définitifs.