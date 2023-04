Procès en appel affaire Boffa Bayotte : Le mouvement Vision citoyenne applaudit et met en garde

Le 19 mai prochain, les deux condamnés dans l'affaire Boffa Bayotte, René Capin Bassène et Omar Ampoï Bodian, vont faire face aux juges de la Cour d'appel de Ziguinchor. Un procès en appel programmé un an presque, après l'introduction de cette demande, soulignent les membres du mouvement Vision citoyenne. Ils saluent, d'ailleurs, cette décision.





Selon leur coordonnateur Madia Diop Sané, il faut se réjouir de la programmation de ce procès en appel. Seulement, pour le coordonnateur de Vision citoyenne et ses camarades, les détenus René Capin Bassène et Omar Ampoï Bodian sont innocents dans cette tuerie de Boffa Bayotte. Madia Diop d'affirmer que ces derniers vont être jugés à nouveau comme des complices dans cette affaire. D'où son interrogation : "Où sont les principaux auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte ?"





Car, pour lui, les véritables auteurs vaquent librement à leurs occupations et que cette affaire n'a pas livré ses secrets. Le coordonnateur du mouvement Vision citoyenne s'étonne qu'il n'y ait que ces deux détenus à comparaître en appel. "César Atoute Badiatte doit (aussi) comparaître" et que la justice fasse son travail, confie Madia Diop Sané. Ce qui permettra aux détenus René Capin Bassène et Omar Ampoï Bodian d'être disculpés et remis en liberté, si vraiment le droit est dit.





Les membres de Vision citoyenne restent persuadés que la cour d'appel va dire la vérité et que ces détenus vont humer l'air de la liberté.