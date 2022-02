Procès en appel : Imam Ndao et ses 28 co-accusés auditionnés par la Chambre criminelle

Le procès en appel pour terrorisme de l’Imam Alioune Ndao sera bientôt réouvert.



En attendant le procès prévu le 28 février prochain, Imam Ndao et ses 28 co-accusés ont été entendus, hier, par la Chambre criminelle à formation spéciale, rapporte Le Soleil.



Pour rappel, Imam Ndao et ses coprévenus étaient poursuivis pour «apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux».



Ils ont été écroués en 2015. Trois ans plus tard, le 19 juillet 2018, Imam Ndao a été relaxé.