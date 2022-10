Procès Kalifone Sall: ça a chauffé entre l'avocat de Adja Thiaré et Cheikh Ahmed Cissé

il y a eu des échanges houleux entre Me Abdy Nar Ndiaye et Cheikh Ahmed Cissé

Inscrit au rôle ce jeudi, le procès de Kalifone Sall fait partie des grandes attractions, au palais de justice de Dakar.





Et pour cause, il y a eu des échanges houleux entre Me Abdy Nar Ndiaye et Cheikh Ahmed Cissé. Ce dernier, en tant que témoin, a refusé catégoriquement de répondre aux questions de l'avocat de Adja Thiaré Diaw, malgré son insistance.





Ces "échauffourées" ont occasionné une suspension de séance de 5 minutes. À la reprise, les choses sont revenues à la normale.