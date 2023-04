Procès Mame Mbaye Niang-Sonko : le juge Papa Mohamed Diop n’a pas désisté, il a été dessaisi

Cette révélation constitue un coup de tonnerre dans le ciel de la magistrature sénégalaise. Dans son édition de ce jeudi, Source A révèle que le juge Papa Mohamed Diop, qui a présidé les trois premières audiences du procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, ne s’est pas désisté comme avancé dans les médias. D’après le journal, le magistrat a été plutôt dessaisi par le président du tribunal correctionnel de Dakar, Moustapha Fall.



Le quotidien d’information rapporte que le juge Diop, surpris par cette décision prise à quelques heures de l’audience de jeudi 30 mars, a exigé que celle-ci lui soit notifiée. Ce que le président du tribunal a fait avant de choisir Mamadou Yakhma Keïta pour prendre le relais.



Ce dernier s’est montré expéditif. Le même jour, le 30 mars donc, il a plié l’affaire en condamnant Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis et à verser 200 millions de francs CFA à Mame Mbaye Niang au titre des dommages et intérêts.



D’aucuns ont considéré la décision précipitée et regretté que le juge Keïta n’ait pas consulté ses deux assesseurs. Existerait-il une causalité entre la mise à l’écart du juge Diop et le verdict prononcé ? Dans sa chronique paru lundi dernier dans Le Quotidien, Madiambal Diagne a révélé que «le malaise est profond au palais de justice».



Le chroniqueur a pointé «de réels motifs de suspicion ou de soupçon d’un coup tordu, d’une manigance ou des manœuvres pour arriver à ce verdict». Il a d’ailleurs suggéré l’ouverture d’une enquête de l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) pour tirer cette affaire au clair.



En tout cas, le procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko n’est pas encore bouclé. Le parquet et la partie civile ont fait appel. Le dossier est au niveau du parquet. Lorsque le procureur aura finalisé le rapport d’appel, il le transmettra au procureur général qui doit fixer la date pour le procès en appel.