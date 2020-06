Procès Omar Watt Mike Teho : L’affaire jugée en appel ce mardi

L’affaire Omar Watt et Mike Teho sera de nouveau jugée demain à la cour d’appel de Dakar. En effet, le ressortissant français avait interjeté appel avant de rejoindre sa France natale.« L’affaire Oumar Watt - Mike Tého le gladiateur mercenaire français sera évoquée à nouveau ce 9 juin 2020 devant la 1ère Chambre de la Cour d’Appel. Il avait tenu à interjeter appel avant de se réfugier dans son pays. Mike n’étant pas Kemi SEBA ni Lamine DIACK, il ne se passera rien », dénonce Me Khoureychi Ba sur sur sa page Facebook.Pour rappel, Mike Teho était jugé par le tribunal correctionnel de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de 50 jours sur Omar Watt. Il a été condamné à une peine de 2 ans de prison dont 18 mois de probation.