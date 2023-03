Procès Sitor Ndour : Ses partisans réclament la présence de la mère de la victime, Ndjira Dione

Les partisans de Sitor Ndour ont organisé un point de presse, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, pour réclamer la présence de Ndjira Dione, la mère de la victime au jugement prévu le 15 mars prochain. Selon eux, la partie civile veut fuir ses responsabilités en demandant un renvoi du procès rien que pour maintenir Sitor Ndour en prison, alors qu'elle avait fait le tour des plateaux pour dénoncer la lenteur de ce procès.





"Nous lançons un dernier appel à la partie civile pour que le 15 mars prochain, elle se présente au jugement pour qu'on en finisse avec ce dossier qui a longuement duré. Par la même occasion, nous alertons les juges et tous ceux qui sont de près ou de loin mêlés à cette affaire, car ce qui est arrivé à Sitor Ndour ne lui est pas arrivé dans un bordel, ni dans un salon de massage, mais chez lui", a déclaré son fidèle compagnon Mamadou Sarr. "Cela veut dire que dans ce pays, personne n'est à l'abri si des gens parviennent à concocter un plan si odieux chez vous. Donc, cela peut arriver à n'importe qui.