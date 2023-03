Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : un ancien avocat étranger de Karim Wade en renfort

Pas moins de 40 avocats sont constitués pour le procès qui va opposer, ce jeudi, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. D’après les informations de Les Échos, six conseils défendront les intérêts du ministre du Tourisme, qui accuse le président de Pastef de diffamation et injures publiques.



Et parmi ceux-ci, révèle le journal, Me Pierre-Olivier Sur, ancien Bâtonnier du barreau de Paris et avocat de Karim Wade lors du procès de la traque des biens mal acquis.



Du côté de Ousmane Sonko, Les Échos annonce pas moins de 32 défenseurs dont certains de nationalités étrangères.



Au regard de ce nombre élevé d’avocats, le juge, en accord avec les parties, a décidé que chaque plaidoirie ne devra pas dépasser 15 minutes. Il est annoncé aussi que le président de la première chambre correctionnelle de Dakar suspendra l’audience à 17 heures pour une reprise des débats ce vendredi.