PROXÉNÉTISME : L’administrateur d’un site de prostitution en ligne condamné

Arrêté le 3 juin dernier à bord de sa moto pour un contrôle de routine avec 14 téléphones portables, 25 puces téléphoniques, une centaine de préservatifs et une vingtaine de sachets de lubrifiants, 1229 vidéos pornographiques et 5200 photos obscènes, en plus d’une somme d’argent, E. H. M. Thiam alias "Aldjana" a été édifié sur son sort hier.



Il a été attrait la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour proxénétisme, incitation à la débauche.



D’après Le Soleil, l’homme, présenté comme l’administrateur d’un site de prostitution en ligne, a été condamné à une peine de trois mois ferme.



La dame J. F. Ndour, qu’il appelle affectueusement sa «sœur», en a, quant à elle, pris 1.



Alors que dans son réquisitoire, le représentant du Parquet avait requis deux ans ferme contre Thiam et 2 ans dont 6 mois ferme contre sa complice.



Le journal rappelle qu’ils ont été arrêtés le 3 juin dernier par les éléments du commissariat de police de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.



Devant les enquêteurs, «Aljana» a admis qu’il se chargeait de mettre en ligne des annonces sur le site moyennant des sommes allant de 60 000 F Cfa à 80 000 F Cfa.



Lors de son interpellation, il a, à travers un message audio, alerté ses collaborateurs leur demandant de «ne plus travailler» et de «faire très attention m» parce qu’il est entre les mains de la police. Une manière pour lui de brouiller les pistes.