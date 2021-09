Rapport Afrobarometer : 18% des Sénégalais pour le retour de la peine de mort

Les Sénégalais ne se sentent pas en sécurité selon les résultats de l’enquête menée par Afrobarometer parcouru par l’Observateur. Et pour juguler le mal, 18% des Sénégalais « optent pour le rétablissement de la peine de mort ».



Un pourcentage qui a doublé depuis 2017, année à laquelle 7% réclamaient la peine de mort. Toutefois, les citadins et les instruits sont plus réticents. Et parmi les mesures avancées pour réduire l’insécurité, il y a « le renforcement de l’éducation à la paix et à la citoyenneté et l’application stricte ou le durcissement des lois et règlements ».