Retour en prison d’Hissène Habré : Son épouse dénonce un "acharnement"

L’ancien président Tchadien a retrouvé sa cellule au Cap manuel, ce dimanche. Hissène Habré avait été autorisé à regagner, le 6 avril dernier, son domicile en raison de la pandémie du coronavirus. Un retour en détention qui n'est pas du goût des proches d'Hissène Habré qui parlent d’acharnement.







A travers un communiqué, Mme Fatimé Raymonde Habré se dit étonnée que le juge d'application ait refusé le renouvellement de la permission de 60 jours accordé à son époux, l’ex-président du Tchad.





En effet, le juge d'application des peines a refusé le renouvellement au motif qu'il fallait intégrer la prison et attendre un mois avant de formuler une autre demande. Dans son communiqué, elle rappelle que la crise sanitaire qui avait justifié cette permission est toujours là, pire, elle est à son pic et que selon elle, les risques sont plus graves encore pour la santé du Président Habré. Mieux, pour Mme Habré, après confrontation des textes, la réintégration obligatoire n'existe nulle part et l’article 75 du décret organisant le régime des permissions stipule qu'il est possible qu’une permission programme plusieurs sorties.





« On voit bien que l'obligation de réintégrer la prison a été posée par le juge parce qu'elle répond à la commande politique d'un retour en prison », a-t-elle écrit non sans rappeler dans son communiqué que c'est le même juge d'application des peines qui avait refusé la demande déposée par les avocats demandant qu’un médecin aille soigner le bras cassé du président et c'est devant le refus obstiné de l'administration pénitentiaire. Ainsi, pour elle, la mise en danger de la vie du président est volontairement organisée. Selon Mme Habré, dans l'affaire de son époux, « le Sénégal a failli à ses obligations internationales en échouant d’abord dans l’organisation d’un procès juste et équitable et en tant qu'Etat de droit, n'a pas pu honorer cette réputation dans cette affaire ».





Mme Habré voit de ce retour en prison un acharnement contre un homme qui ne lui a absolument rien fait.