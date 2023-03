Revendications des travailleurs de la justice: Le ministère de tutelle donne des pistes de solutions

Le secteur de la justice connaît un arrêt de travail depuis lundi dernier. Ce, suite à un préavis de grève du 6 février 2023 de l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ), adressé au Ministère de la fonction publique depuis le 6 février. «Certaines revendications dont la satisfaction est réclamée par UNTJ à travers votre préavis constituent de nouvelles demandes qui n'ont jamais fait l'objet de négociation. Je vous invite à les consigner explicitement dans une plateforme revendicative », a d’emblée déclaré le ministère de la Justice, à travers une correspondance signée par le Secrétaire général, Alioune Ndiaye.





Pour les autres, ajoute-t-il, «elles ont deja fait l'objet d'accords dont la mise en œuvre, déjà





avancée, va aboutir à des améliorations remarquables des conditions sociales et professionnelles des travailleurs de la Justice.





Je vous exprime toute la disponibilité de la chancellerie d'œuvrer pour une prise en charge adéquate des préoccupations de tous les membres de la famille judiciaire ».