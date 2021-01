Affaire des 94 milliards : Débouté par le Doyen des juges, Sonko annonce de nouvelles preuves

Le leader du parti Pastef/Les Patriotes ne lâche pas la sulfureuse affaire des 94 milliards Fcfa.Débouté par le Doyen des juges, qui a classé ses plaintes sans suite, Ousmane Sonko revient à la charge et annonce de nouvelles preuves.D’après Walf Quotidien, le député Sonko persiste et signe : "la moitié des 94 milliards a été déjà empochée par Mamour Diallo et Cie". «Ils se sont partagés 45 milliards Fcfa», enfonce le patron de Pastef.Avant de défier le procureur de la République : «Serigne Basssirou Guèye, s’il est vraiment courageux, je l’invite à ouvrir le dossier. Si vous voulez prendre vos voleurs, je suis prêt à vous aider à mettre la main sur eux en vous indiquant la banque et en vous donnant le numéro du compte bancaire».