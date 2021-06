Section de Recherches : Boye Djiné et ses acolytes cuisinés par 8 agents

Boy Djine auditionné à la Section de Recherche

Arrêté le 3 juin 2021 à 11 h 44 mn à l’entrée de Missirah, sur la Rn7, Baye Modou Fall alias «Boy Djiné» et trois de ces présumés acolytes sont actuellement interrogés à la Section de Recherches de Colobane, sous le régime de la garde à vue.









Transportés à Kaolack par une équipe de la Sécurité urbaine (Sr), ils ont été acheminés sur Dakar le soir même.





Selon Libération online, ces dernières 48 heures, 8 agents de l’Administration pénitentiaires interrogent le fugitif et ses complices à la Section de recherches.









Pour rappel, hier vers 10 h, une patrouille de la brigade routière de Tamba a pris en chasse la moto T- Max qui l’a dépassée quelques instants avant l’alerte. La patrouille a retrouvé le motocycliste Dame Sy, à l’entrée de Missirah (30 km de Tambacounda sur la Rn7), en train de prendre du carburant.





Quelques minutes après, le véhicule Ford conduit par Cheikh Ndiaye, accompagné d’Abdou Faye, a rejoint Dame Sy pour s’enquérir de son retard. Tous les trois individus seront interpellés.









Ayant procédé à la fouille du véhicule et soumis les individus interpellés à un interrogatoire poussé, ces derniers avoueront que Baye Modou Fall dit «Boy Djiné» était dans le véhicule particulier, mais qu’il est descendu quand les gendarmes ont interpellé le motocycliste.









Une battue organisée par le commandant de légion, secondé par le commandant du groupement de gendarmerie mobile avec les éléments de la compagnie territoriale de Tambacounda, de l’Esi et de la brigade de recherches, a permis l'interpellation du fugitif à 11 h 44 mn.





L'adjoint du commandant de la compagnie de Tambacounda, qui était posté à l’entrée de Missirah, a aperçu un individu en fuite. Aussitôt avec ses éléments, ils se sont lancés à sa poursuite et l’ont rattrapé à 500 m de la Rn7.





Après identification, il se trouve être «Boy Djiné». Ce dernier détenait par-devers lui deux téléphones portables dont un non-fonctionnel, 184 500 F Cfa et 400 dalasis. Dame Sy avait sur lui la somme de 600 000 F Cfa, trois téléphones portables, une montre et une chaîne en or. Abdou Faye était possession d’un téléphone Tecno et Cheikh Ndiaye un téléphone Samsung A 10S