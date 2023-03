Sûreté urbaine : la cinglante lettre-réponse du médecin de Sonko au patron des enquêteurs

Dans un courrier adressé à Dr Samir Simon Boulos, Bara Sangharé, le chef de la Sûreté urbaine (SU), chargée de l’enquête sur les conditions d’hospitalisation de Ousmane Sonko à Suma Assistance, demande les résultats des examens cliniques pratiqués sur le président de Pastef et le certificat médical qui lui a été délivré au terme de sa consultation. Ce médecin généraliste-échographiste a examiné Ousmane Sonko lors de son hospitalisation à Suma Assistance à la suite de son transfert mouvementé au tribunal, jeudi 16 mars, pour son procès contre Mame Mbaye Niang.



D’après Les Échos, Dr Boulos a rejeté la demande du patron de la SU; soulignant que la loi ne l’y oblige pas. «Je vous prie de noter, Monsieur le commissaire, qu’il appert nullement des articles précités (52, 149 à 163 et 755 du Code de procédure pénale, Ndlr) une obligation mise à ma charge de communiquer les documents susvisés, argumente le médecin de Sonko, repris par le journal. Ces articles cités dans votre courrier ne concernent que le cas où le juge d’instruction ou la juridiction de jugement sont saisis d’une question technique qui requiert une expertise, et ne sont de ce fait pas applicables en l’espèce.»



Dr Boulos poursuit : «Je vous renvoie aux dispositions parfaitement claires de l’article 7 du Code de déontologie médicale du décret 67-147 du 10 février 1967 aux termes duquel ‘tout médecin est astreint au secret professionnel ; il peut en être délié dans les cas prévus par la loi’.»



L’échographiste conclut à propos de la demande des résultats des examens cliniques pratiqués sur le leader des Patriotes : «Vous comprendrez aisément que je sois au regret de ne pouvoir vous donner les informations relatives au patient Ousmane Sonko puisqu’étant soumis au secret professionnel par les textes en vigueur.»



Au sujet du certificat médical de Sonko réclamé également par Bara Sangharé, Dr Samir Simon Boulos a fait savoir qu’il «n’en possède aucune copie comme l’ensemble des médecins sénégalais qui en établissent tous les jours».