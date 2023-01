TGI Mbour/ Le procureur à un prévenu : "Vous n'êtes même pas encore mariés et vous commencez déjà à la frapper"

Certaines femmes victimes de violences conjugales se rebiffent et changent leur déclaration dès qu'elles sont face au juge.

Elles changent de déclaration, se mettent dans un état de confusion, d’hésitation voire d’ambivalence. C'était le cas de K. Diop qui a subi des violences et des menaces de mort de la part de son copain, O. Cissé.





Face au juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour, K. Diop nie les violences subies de la part de son compagnon de 24 ans.





"Il me frappe et m'insulte. Il est coutumier des faits et aujourd'hui il a failli me tuer" : ce sont les mots que vous avez tenus face aux gendarmes", lui dit le juge Youm.





Pis, une voisine avait confié à la gendarmerie que la victime s'était réfugiée dans sa chambre, en panique, pour échapper à son compagnon violent. Elle explique que le prévenu avait même cassé la porte de sa chambre pour extirper sa copine de sa cachette.





Mais la fille qui est également enceinte ni tout en bloc.





Elle déclare n'avoir subi aucune violence de la part de son compagnon mais que c'était juste une petite tape banale sur la joue.





"J'étais juste fâchée parce qu'il m'a giflée mais il ne m'a jamais frappée", soutient la fille, qui avait le visage tumefié.





Son copain de renchérir : "dama ko khawa mbethie rek", (je lui ai effleuré un peu la joue, Ndlr).





Face à leurs dénégations, le juge leur dit qu'il vaudrait mieux renvoyer l'affaire pour appeler le témoin.





"Nous allons convoquer le témoin, qui nous expliquera le fond du problème", dit le juge.





La plaignante de rétorquer : "le témoin est parti en voyage", pour tenter de dédouaner le prévenu.





Le procureur Djité de lui balancer : "vous n'êtes même pas encore mariés et vous commencez déjà à la frapper".