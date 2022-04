Trafic de drogue : le Doyen des juges et le procureur relancent l'affaire de la saisie d'une tonne de cocaïne

En l’espace de cinq jours, en 2019, la Douane avait intercepté près d’une tonne de cocaïne. C’était le résultat de deux opérations de saisie sur des bateaux en provenance d’Amérique latine.



La première a eu lieu le 26 juin et concernait 238 kilos. La seconde, réussie le 1er juillet, portait sur 750 kilos.



L’affaire avait fait grand bruit. Les deux enquêtes ouvertes par la suite ont conduit à une série d’arrestations puis deux instructions menée par le Doyen des juges.



Les deux dossiers connaissent une évolution, d’après le journal Les Échos paru ce mardi 19 avril.



Le quotidien d’information révèle que pour la première saisie, le Doyen des juges a bouclé l’enquête et transmis le dossier au procureur de la République.



Mais celui-ci a effectué un réquisitoire supplétif et demandé au magistrat de procéder à un dernier acte d’instruction.



Dans cette affaire, une quinzaine de Sénégalais ont été placés sous mandat de dépôt. Leurs demandes de liberté provisoire ont été chaque fois rejetées.



Deux Allemands et autant d’Italiens avaient également été inculpés et jetés en prison. Mais, contrairement aux Sénégalais, les quatre obtiendront une liberté provisoire dès le début de l’affaire.



L’instruction du second dossier (saisie de 750 kg de cocaïne) est également bouclée. Les Echos renseigne que le Doyen des juges a bouclé son enquête et transmis l’affaire au procureur de la République. Il ne reste que l’ordonnance définitive du magistrat, selon le journal.



L’enquête avait abouti au placement sous mandat de dépôt du Franco-Marocain Fayçal Baud Mour et des Sénégalais Silèye Diallo et Alpha Ba.



Les Échos rapporte que le procureur de la République a requis le renvoi de ces derniers en jugement devant la Chambre criminelle et un non-lieu pour Oumy Diallo, l’épouse de l’une des mis en cause.



Le parquet n’a retenu aucune charge contre cette dame, d’après le journal.