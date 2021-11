Tragédie familiale à Sacré-Coeur : La mère des 3 enfants, N.A.D a porté plainte pour…

La note d’information est de la Commission de Protection des données personnelles (CDP) du Sénégal. La structure informe avoir «reçu une plainte relative à la diffusion sur les sites d’information en ligne et sur les réseaux sociaux des photos de la plaignante N.A.D à la suite l'assassinat de ses enfants par son mari et la publication d'une lettre jugée diffamatoire».



«Il ressort des informations reçues par la CDP que les images de la plaignante sont utilisées pour illustrer des articles de presse en ligne et sur Facebook avec des propos injurieux portant atteinte à sa vie privée, son honneur et sa réputation », a-t-on expliqué.



Sur ce, la CDP dit avoir saisi Meta et le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) pour instruire la plainte.