Tribunal : Ahmed Aïdara et Cie condamnés, mais libres

Une «sage» décision, dira-t-on. Le juge du tribunal des flagrants délits de Guédiawaye a rendu un jugement «d’apaisement». Rendant, le délibéré dans l’affaire opposant le maire de la Ville de Guédiawaye et Cie au ministère public, il a prononcé une peine d’un mois assorti de sursis.



Ainsi, Ahmed Aïdara et Cie vont pouvoir retrouver les siens bientôt. Puisqu’ils ont recouvert la liberté avec cette décision rendue, ce lundi 27 juin, au Tribunal de Grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye.



Les prévenus encouraient une sanction de 6 mois dont 1 mois d’emprisonnement suite au réquisitoire du parquet. Ce, en sus de payer une amende de 50 mille FCFA pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Ils ont été arrêtés lors de la dernière manifestation interdite soutenue par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), vendredi 17 juin dernier.