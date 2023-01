Tribunal de Dakar: Fadilou Keïta de Pastef entendu au fond par un autre juge d’instruction

Fadilou Keita entendu par un autre juge

En prison depuis le 9 décembre dernier, le fils de l’ex-Présidente de l'Ofnac et Vérificatrice générale d'État Nafy Ngom Keïta et coordonnateur du «Nemmeeku Tour» du Pastef, est entendu au fond, ce vendredi 20 février par un juge. Fadilou Keïta n’a pas finalement été auditionné par le Doyen des juges d’instruction (DJI), Oumar Maham Diallo. Ce dernier a été substitué au 1er cabinet par son collègue du 2ème, selon l’avocat de la défense, Me Khoureyssi Ba. Ce, sans donner plus de précisions.





C’est le 7 décembre dernier que le membre du cabinet du président Ousmane Sonko et coordonnateur du Nemmeeku Tour a été arrêté sur ordre du procureur. Il lui est reproché d’avoir “accusé ouvertement l’Etat du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel”.