Tribunal de Dakar : Mody Gadiaga menaçait de tuer sa femme avec un tesson de bouteille

Menaces de mort contre son épouse

Traumatisé par les menaces de mort de son mari, Ndack Diaw a saisi le tribunal. En effet, son mari a menacé de la tuer avec un tesson de bouteille. D’après « Kritik » qui revient sur les faits, Mody Gadiaga est un homme violent qui ne supporte pas les sorties de sa femme. En 15 ans de mariage, Ndack Diaw en a assez des agissements de son mari qui lui mène une vie difficile.





Devant le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, elle s'expliquée sur les violences dont elle dit faire l'objet.





« Son problème est qu’il ne me fait pas confiance. Même pour aller au travail, c’est tout un problème. Un soir, il est rentré à la maison, bourré. Alors que je lui remettais son caleçon, il m’a ordonné d’aller dormir avec ses frères dans leurs chambres. Ce qui m’a paru insensé, c’est pour cette raison que j’ai refusé en lui faisant comprendre que c’était ici ma chambre. A peine rentrée dans la chambre, il a brandi un tesson de bouteille et a menacée de me tuer avant de saisir un gourdin », a-t-elle confié





Selon les déclarations de Ndack Diaw, n’eut été l’intervention de son frère, elle serait morte. Devant l’auditoire, Mody Gadiaga a demandé pardon à sa femme avant de justifier comme un alcoolique. « Je regrette et je demande votre clémence » a-t-il dit devant le juge.





Le représentant du ministre public pour sa part, a demandé l’application de la loi pénale.