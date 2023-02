TRIBUNAL DE TAMBACOUNDA : Un jeune exploitant de charbon condamné à 2 ans de prison pour avoir causé une infirmité permanente à son grand frère

Younoussa Diallo et son petit frère Oumar Diallo comparaissaient devant le tribunal de Grande instance de Tambacounda. A l’issue de l’audience, Salif Sow 24 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ce dernier, muni d’une hache a battu son grand frère Oumar Diallo lui causant une infirmité permanente et une privation de l’usage de ses mains. Une histoire d’âne est à l’origine de leur problème.



Les faits se sont produits au village de Vélingara Ferlo au courant de l’année 2022 lors que la bagarre a éclaté entre les membres de cette famille Diallo. Ce jour, le petit frère Salif âgé de 24 ans exploitant de charbon et son grand frère Oumar Diallo se sont livrées à une violente bagarre. Le motif c’est l’âne de l’autre frère Younoussa Diallo 26 ans qui a trouvé celui d’Oumar jusque dans son enclos pour le mordre. C’est ainsi qu’Oumar est allé se plaindre auprès de leur grand frère Younoussa pour le raisonner. Au cours de leur discussion, le ton serait monté d’un cran entre les deux frères avant qu’ils n’en viennent aux mains. Le petit Salif Diallo qui détenait une hache s’en est mêlé avant de donner de violents coups de hache à son grand frére Oumar Diallo l’atteignant au membre inférieur gauche, le bras et le pied gauche, lui occasionnant de larges blessures qui ont nécessité son évacuation à l’hôpital où il a fait deux jours dans le coma avant de se retrouver avec une paralysie partielle de son membre inférieur gauche, le bras et le pied gauche. La plainte déposée par le grand frère Oumar Diallo a permis l’arrestation de Younoussa et de Salif Diallo. Arrêtés par la gendarmerie puis déférés au parquet de Tambacounda, ils ont été envoyés en prison.



Attrait à la barre du tribunal correctionnel de Tambacounda, Salif Diallo a reconnu avoir porté des coups de hache à son grand frère au niveau de la tête.



Ce que le témoin Yoro Diallo a confirmé. Ce dernier soutient que tous les deux détenaient une hache. Il ajoute que Younoussa est à l’origine des faits à cause de son âne qui a mordu celui de la partie civile. Très mal en point à cause de sa paralysie du membre inférieur gauche, du bras et du pied gauche, le grand frère Oumar Diallo qui s’est constitué partie, a réclamé à son jeune frère la somme de 2,5 millions FCFA. Il déclare avoir vendu tous ses biens pour se soigner. Il révèle avoir subi une opération au niveau de la tête. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur estime que l’acte matériel est établi. En cela, il a demandé au tribunal de condamner Salif Diallo à une peine de 5 ans de prison ferme et à une amende de 200 000 FCFA. Pour Younoussa, le parquetier a requis 1 mois de prison ferme et une amende de 200 000 FCFA.



Dans son délibéré, le tribunal a relaxé Younoussa poursuivi pour les faits de violences et voies de faites.



Quant à Salif Diallo, le tribunal l’a condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de 200 000 FCFA. Il devra en outre allouer la somme de 2,5 millions à son grand frère en guise de dommages et intérêts.